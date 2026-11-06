Afyonkarahisar\'da silahlı saldırıda ölen 8 kişiden 3\'ü Kırşehir\'de defnedilecek

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda ölenlerin 3'ünün Kırşehirli esnaf olduğu öğrenildi. 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri Kırşehir'de son yolculuklarına uğurlanacak.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iddiaya göre Arif Sefa Özdemir; biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ı öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi de pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayda öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri, cuma namazından sonra memleketleri Kırşehir'de toprağa verilecek.