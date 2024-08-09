Afyonkarahisar\'da Son Bir Ayda 2 Bin 645 Asayiş Olayı Meydana Geldi

3.Sayfa

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı son bir aylık asayiş raporunu açıklayarak, 2 bin 645 genel asayiş olayı meydana geldiğini, bu olayların yüzde 92'sinin aydınlatıldığını söyledi.

Vali Yiğitbaşı, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamasında 8 Temmuz-9 Ağustos arasında gerçekleştirilen asayiş faaliyetlerine değinen Vali Yiğitbaşı, "2024 yılı içerisinde ilimiz genelinde bin 660 düğün, eğlence, asker uğurlaması gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Etkinliklerde havaya ateş etme ile ilgili olarak meydana gelen olaylarda 166 vatandaşımız hakkında idari işlem yapılmış, 485 silaha el konulmuş, 453 bin 100 TL idari para cezası uygulanmış, 5 şahıs hakkında da adli işlem başlatılmıştır" dedi.

122 ruhsatsız tabanca yakalandı

Kentte bu dönemde 2 bin 645 genel asayiş olayı meydana geldiğini, bu olayların yüzde 92'sinin aydınlatıldığını söyleyen Vali Yiğitbaşı, "Şehir girişlerindeki 38 yol uygulaması ile yapılan 137 şok uygulamada, 2 bin 610 şahıs ile bin 379 aracı sorgulandı. Yapılan sorgularda 2 aranan şahıs yakalandı. 19 araca cezai işlem uygulanırken, dönem içerisinde yürütülen asayiş hizmetlerinde 101 tüfek, 122 tabanca, 17 şarjör, 71 bıçak, 2 bin 116 muhtelif fişek ele geçirilmiş olup, bir önceki yılın ilk 7 aylık dönemine göre tabanca yakalamada yüzde 85'lik bir artış olmuştur" diye konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadele titiz bir şekilde sürdürülüyor"

Siber suçlar ile uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Siber suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda dönem içerisinde 77 olay meydana gelirken, bu olayların yüzde 92'sinin aydınlatıldı. Narkotik suçlarla mücadele konusunda da titiz çalışmalar yürütülmekte. Uyuşturucu ile mücadelede 108 olaya müdahale edilmiş, 132 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, şahıslardan 19'u adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda, ele geçen malzemelerden 2.790 kök kenevir, 15.450 gram esrar yakalanmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR