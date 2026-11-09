Afyonkarahisar\'da son bir haftadaki jandarma denetiminde aranan 55 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli, suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Şahıslardan işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.