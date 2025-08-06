Afyonkarahisar'da Suçla Mücadele Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Suçla Mücadele Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Suçla Mücadele Operasyonu
06.08.2025 17:45
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Emniyet, 7 bin 784 şahsı sorguladı, 27 kişi yakalandı, toplamda 992 bin TL ceza kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 7 bin 784 şahıs sorgulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında, aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar, şok uygulamalar, il içerisinde bulunan kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler çevresi ve il genelinde uygulama ve kontroller gerçekleştirildi. 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Kasten Yaralama', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçlarından 12 yıl 11 ay 13 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli dahil olmak üzere hapis cezası bulunan 20 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 7 kişi ile birlikte toplam aranması bulunan toplam 27 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 7 bin 784 şahıs ve bin 410 araç sorgusu yapılırken, 3 tüfek, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 bıçak, 16 adet muhtelif fişek, 89 adet sentetik ecza maddesi ve 8 adet uyuşturucu maddesi emdirilmiş peçete ele geçirildi.

58 araca 992 bin 221 lira para cezası

Bu yapılan çalışmaların toplamında; 43 şahsa 157 bin 970 TL ve 58 araca 992 bin 221 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçu kapsamında il merkezinde yürütülen 1 tahkikatta 1 şüpheli yakalanırken, 4 kişiye 36 bin 988 TL idari yaptırım uygulandı. 1 iş yeri için ise geçici süre ile kapatma verildi. İl merkezinde 3 'İş Yerinden veya Kurumdan Hırsızlık' 1 'Oto Hırsızlığı' ve 1 'Otodan Hırsızlık' olayları ile ilgili yapılan operasyon neticesinde suça konu 1 otomobil ve 16 parça giyim eşyası ele geçirildi. Son olarak ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne intikal eden buluntu para ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 2 bin 400 Euro buluntu para sahibine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Suçla Mücadele Operasyonu - Son Dakika

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