Şuhut'ta sucuk fabrikasında yangın

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi bölgesinde bir sucuk fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay, organize sanayi bölgesinde bulunan bir sucuk ve et işleme fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangına önce fabrika çalışanları müdahale etti. Ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların metrelerce yükseğe çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR