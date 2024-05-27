Afyonkarahisar\'da tankerin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tankerin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S., yönetimindeki 34 TS 6878 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tanker ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Z.U., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından karayolundaki trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR