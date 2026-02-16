Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Baskını - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Baskını

Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Baskını
16.02.2026 08:58
Jandarma, Garipçe köyünde düzenlediği baskında 24 tarihi eser ve 82 mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında 24 adet tarihir eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri köydeki bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 24 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ile 82 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından Z.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahsların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

