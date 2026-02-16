Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Baskını

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında 24 adet tarihir eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri köydeki bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 24 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ile 82 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından Z.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahsların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR