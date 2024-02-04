Afyonkarahisar\'da Tarladan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da girdikleri tarladaki kulübeden mutfak tüpü ve tarım ekipmanları çalan 3 kişi JASAT ekipleri tarafından yakalanırken, adliyeye sevk edilen biri 17 yaşında olan şahısların hepsi tutuklandı.
Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan F.Ç., isimli şahıs jandarmayı arayarak tarlasındaki kapısı kilitli kulübesinden çapa makinesi, çim biçme makinesi ve mutfak tüpünün çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri yaptıkları inceleme de olayı yine aynı beldede ikamet eden Y.Y.Ö.(21), H.H.Ö. (17) ve M.Ç.(20) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahısların sorgularından suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların 3'üde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.
Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.
Hatay'dan havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti. Kaza sonrası yaralanan teknisyene ilk müdahalenin yapılması yer aldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.
Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.
Bahçelievler'de bir tekel bayisine yüzü maskeli bir kişi silahla saldırdı. Saldırı sonucunda dükkan sahibi Tayfun K. elinden yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Tarladan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?