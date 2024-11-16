Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Yolda 10 Ton Mandalina Dağıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Yolda 10 Ton Mandalina Dağıldı

Afyonkarahisar\'da Tır Kazası: Yolda 10 Ton Mandalina Dağıldı

Afyonkarahisar'da bir tırın kontrolden çıkarak refüje girmesi sonucu dorsesinden yaklaşık 10 ton mandalina yola savruldu. Olay sonrası yol, jandarma ekipleri tarafından yarım saat trafiğe kapatıldı.

16.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren tırın dorsesinin açılmasından dolayı etrafa dağılan yaklaşık 10 ton mandalina, kara yolunu yarım saat trafiğe kapatırken, yol jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 01 P 0935 plakalı mandalina yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından refüje giren tırın dorsesi açıldı. Açılan dorseden yola yaklaşık 10 ton mandalina savruldu. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri önce yol güvenliğini sağladı, ardından yoldaki trafiği alternatif yollara yönlendirdi. Bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin iş makinaları ile yaptıkları müdahale sonrası kara yolu yaklaşık yarım saatin sonunda tekrar ulaşıma açıldı. Olayda yaklaşık 10 ton mandalinan ziyan olduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3-sayfa, trafik, Ulaşım, Tarım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Yolda 10 Ton Mandalina Dağıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:13 Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 11:13:36. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Yolda 10 Ton Mandalina Dağıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.