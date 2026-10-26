Afyonkarahisar’da Trafik Dedektifleri Projesi devam ediyor

Afyonkarahisar'da Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 6 okulda toplam 2 bin 367 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kocaşaban İlkokulu, Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu, Şükrü Çelikalay İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Kerim Üye Ortaokulu ve Osman Attila Ortaokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 2 bin 367 öğrenciye ulaşıldı.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okul servis şoförlerine yönelik de eğitim programları düzenleneceği belirtildi.