Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

09.06.2026 11:32
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Sinanpaşa'da bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu 3 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sinanpaşa ilçesi sınırlarında meydana geldi. A.A. idaresindeki 48 N 9532 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada, sürücü A.A. ile araçta yolcu olarak bulunan O.A. ve N.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sinanpaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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