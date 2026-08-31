Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Kocatepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.K., idaresindeki 10 ST 028 plakalı otomobil ile H.K., yönetimindeki 03 RD 111 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden M.B.K. ile M.K. ve M.K.K. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.