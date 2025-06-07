Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Akdeğirmen köyü yakınlarında yaşanan kazada, M.E. (27) yönetimindeki 20 SN 054 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR