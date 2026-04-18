Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yol ortasındaki refüje çarpan motosiklette 20 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 MA 0582 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından yol ortasındaki refüje çarpan motosiklette M.İ. ve Y.E.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 20 yaşındaki M.İ., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR