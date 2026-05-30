Afyonkarahisar\'da Traktör Devrildi: 2 Ölü

Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Y. (41) idaresindeki 03 FS 356 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte M.M.Y. (7) olay yerinde hayatını kaybederken, 9 yaşındaki R.Y. ise yaralandı. Yaralanan çocuk kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR