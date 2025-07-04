Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 1368 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde O.A., isimli şahsın şüpheli hareketlerinden kuşkulanan ekipler şahsın bagajında arama yaptı. Aramada 1368 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR