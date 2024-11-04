Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 212 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 212 gr uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili M.C., isimli bir şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR