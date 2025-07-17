Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Ş.U., S.Y., B.A., ve A.O.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR