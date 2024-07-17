Afyonkarahisar'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da, 'Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde Yağma' suçundan aranan ve üzerinde 5 ayrı suç kaydı bulunan S.S. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıs hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunmaktadır.

17.07.2024 11:58
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Afyonkarahisar'da yağma suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, hakkında 'Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan, üzerinde 5 ayrı suç kaydı bulunan S.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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