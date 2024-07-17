Afyonkarahisar\'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da yağma suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, hakkında 'Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan, üzerinde 5 ayrı suç kaydı bulunan S.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR