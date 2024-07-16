Afyonkarahisar'da Yanlışlıkla Komşusunu Vuran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yanlışlıkla Komşusunu Vuran Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde bir şahıs, tarlasında domuz vurmak için nöbet tutarken, sulama yapmak için gelen komşusunu domuz sanarak yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.07.2024 12:38
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Afyonkarahisar'da tarlasında domuz vurmak için beklerken, o sırada soğan tarlasına sulamaya gelen komşusunu domuz sanarak yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün Hocalar ilçesi Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı. Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu. Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.

Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Hocalar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yanlışlıkla Komşusunu Vuran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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