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Afyonkarahisar'da yapılan trafik denetiminde 779 araç sürücüsü kontrol edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yapılan trafik denetiminde 779 araç sürücüsü kontrol edildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 779 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimde 145 sürücüye hatalı araç park etmek, 47 sürücüye hız sınırını aşmak, 38 sürücüye ise diğer trafik kurallarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar\'da yapılan trafik denetiminde 779 araç sürücüsü kontrol edildi
19.12.2023 - 12:37,
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Afyonkarahisar' da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 779 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından yapılan araç sürücülerine yönelik trafik denetimi çerçevesinde 778 sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Denetimde 145 sürücüye hatalı araç park etmek, 47 sürücüye hız sınırını aşmak, 38 sürücüye ise diğer trafik kurallarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 230 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yapılan trafik denetiminde 779 araç sürücüsü kontrol edildi - Son Dakika
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