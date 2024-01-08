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Afyonkarahisar'da Yapılan Yol Uygulamasında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yapılan Yol Uygulamasında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14,4 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar\'da Yapılan Yol Uygulamasında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
08.01.2024 - 12:46,
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Afyonkarahisar'da yapılan yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 14,4 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından otomobilin sürücüsü O.B.K.'ye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yapılan Yol Uygulamasında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


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