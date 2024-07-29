Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında, otobüs bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

29.07.2024 15:29
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 YT 0361 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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