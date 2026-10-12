Afyonkarahisar Emirdağ'da otomobil kontrolden çıkıp temele düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da otomobil kontrolden çıkıp temele düştü, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ\'da otomobil kontrolden çıkıp temele düştü, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar Emirdağ'da kontrolden çıkan otomobil, inşaatına yeni başlanan binanın temeline düştü. Temel ile istinat duvarı boşluğu arasında sıkışan araçta yaralanan 1 kişi, çevredekilerin ihbarıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil, bir inşaatın temeline düştü.

Kaza, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarında bulunan ve inşaatına yeni başlanan binanın temeline düştü. Temel ile istinat duvarı boşluğu arasında sıkışan araçta 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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