Afyonkarahisar'da bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu refüje, ardından da bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Emirdağ ilçesi çıkışında 35 AN 0124 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girdi. Bariyerlere çarpan otomobilin motoru, çarpmanın şiddetiyle yerinden kopup yaklaşık 100 metre ileriye fırladı. Kazada 2 kişi yaralanınca, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmak üzere götürüldü.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.