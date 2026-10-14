Afyonkarahisar İhsaniye'de aranan şahıs 19 yıl 4 ay 37 gün cezayla tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de aranan şahıs 19 yıl 4 ay 37 gün cezayla tutuklandı

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de aranan şahıs 19 yıl 4 ay 37 gün cezayla tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada, hakkında 19 yıl 4 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 19 yıl 4 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik İhsaniye ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ile "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından hakkında 19 yıl 4 ay 37 gün hapis cezası bulunan S.E.'nin izine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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