Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Silah Atma Olaylarına Karşı Farkındalık Oluşturuyor

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün, nişan, sünnet gibi eğlencelerde silah atma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı görselleri kenttin çeşitli yerlerine astı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, düğün, sünnet gibi eğlencelerde silah atılmaması yönünde çeşitli uyarılarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetimlerin yan sıra hazırlanan afişler de çeşitli noktalarında yer alan elektronik billboardlarda yayınlanıyor. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En mutlu günlerin hüzne dönüşmemesi adına bu tür etkinliklerde daha duyarlı olunması gerekiyor. Havaya atılan her kurşunun mutlaka geri dönüşünün olacağını unutmamalıyız. Bu konuda tespit edilen sorumlular hakkında adli veya idari işlem yapılacağını unutmayalım." - AFYONKARAHİSAR