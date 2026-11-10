Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde köye inen aç kurtlar cep telefonuyla görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde köye inen aç kurtlar cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde aç kalan kurtların köye inmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar yerleşim yerine kadar geldi.
Afyonkarahisar'da aç kalan kurtlar köyünde görüldü.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde, aç kalan kurtların köye inmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Gedikevi köy merkezinde görülen kurtlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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