Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde köye inen aç kurtlar cep telefonuyla görüntülendi

Afyonkarahisar'da aç kalan kurtlar köyünde görüldü.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde, aç kalan kurtların köye inmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Gedikevi köy merkezinde görülen kurtlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi.