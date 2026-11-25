Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde 32 aranan şahıs yakalandı; 30 kişi ile 39 araca idari para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, polis ekiplerince şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve kent genelinde düzenlenen denetimlerde 7 bin 91 şahıs ve bin 683 araç sorgulandı. Denetimler sırasında 32 aranan şahıs yakalanırken, 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bunun yanı sıra 16 bıçak taşıyan şahsa idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 2 iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde 197 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 2 iş yerine idari işlem uygulandı.