Afyonkarahisar polisi kent genelindeki denetimlerde 32 aranan kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da polisin kent genelinde yaptığı denetimlerde 7 bin 91 kişi ve bin 683 araç sorgulandı. Uygulamalarda 32 aranan şahıs yakalanırken, 30 kişi ve 39 araca idari para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde 32 aranan şahıs yakalandı; 30 kişi ile 39 araca idari para cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre, polis ekiplerince şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve kent genelinde düzenlenen denetimlerde 7 bin 91 şahıs ve bin 683 araç sorgulandı. Denetimler sırasında 32 aranan şahıs yakalanırken, 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bunun yanı sıra 16 bıçak taşıyan şahsa idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca 2 iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde 197 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 2 iş yerine idari işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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