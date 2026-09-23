Afyonkarahisar Sandıklı\'da 2 plakasız, 1 katlanır plakalı motosiklet trafikten men edildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde huzur ortamının korunması amacıyla motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede yapılan denetimlerde, 2 plakasız motosiklet ile egzoz sistemi sökülmüş ve katlanır plaka sistemi bulunan 1 motosiklet tespit edildi. Tespit edilen motosikletler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanırken, araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Sandıklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.