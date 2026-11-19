Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana gelen olayda bir kişi, husumetli olduğu eniştesini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Münir Ç., isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu eniştesi Ümit Ç.'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet kurşunlarla Ümit Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirilen Münir Ç., ardından aynı tabancayla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Münir Ç.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.