Afyonkarahisar Şuhut'ta Sabah Namazı Gençlik Buluşması Yeni Cami'de her hafta sürüyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şuhut'ta Sabah Namazı Gençlik Buluşması Yeni Cami'de her hafta sürüyor

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Afyonkarahisar Şuhut\'ta Sabah Namazı Gençlik Buluşması Yeni Cami\'de her hafta sürüyor
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Afyonkarahisar Şuhut'ta her hafta Yeni Cami'de düzenlenen Sabah Namazı Gençlik Buluşması gençleri sabah namazında buluşturuyor. İmam Hatibi Ömer Ay'ın öncülüğündeki programla camiyle olan bağlarının güçlendirilmesi, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 'Sabah Namazı Gençlik Buluşması' programı gençleri cami çatısı altında bir araya getiriyor.

Şuhut ilçesinde gençlerin manevi değerlerle buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Sabah Namazı Gençlik Buluşması programı her hafta Yeni Cami'de düzenleniyor. Yeni Cami İmam Hatibi Ömer Ay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen programda gençler, sabah namazında bir araya gelerek birlikte ibadet ediyor. Düzenli olarak devam eden buluşmalarla gençlerin camiyle olan bağlarının güçlendirilmesi ve birlik, beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Her hafta düzenlenen program, gençlerin manevi atmosferde bir araya gelmesine vesile olurken, camilerin yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşliğin güçlendiği mekanlar olduğunu da ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA
Yeni Cami3. SayfaGençlikÖmer AyGüncelŞuhutAfyonYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta Sabah Namazı Gençlik Buluşması Yeni Cami'de her hafta sürüyor - Son Dakika
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