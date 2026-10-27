Afyonkarahisar ve İscehisar'da jandarma, 615 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar ve İscehisar'da jandarma, 615 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdi

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Afyonkarahisar ve İscehisar\'da jandarma, 615 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdi
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve İscehisar'daki okullarda siber suçlar ve dijital farkındalık konulu seminer düzenledi. Seminerlerde 48 öğretmen, 67 veli ve 615 öğrenciye ulaşıldı; güvenli internet, siber zorbalık ve parola güvenliği anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçların önlenmesi ve dijital farkındalığın artırılması amacıyla merkez ve İscehisar ilçelerinde eğitim faaliyetleri düzenledi.

Jandarma tarafından bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile veli ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bilgilendirme seminerleri verildi. Ekipler tarafından yürütülen faaliyetlerde toplam 48 öğretmen, 67 veli ve 615 öğrenciye ulaşıldı. Uzman jandarma personeli tarafından katılımcılara; 'Siber Farkındalık ve Siber Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Önleme Yolları,

Parola Güvenliği, Dijital Dünyada Karşılaşılan Riskler ve Tehlikeler' başlıklarında bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA
Teknoloji3. SayfaJandarmaEğitimAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar ve İscehisar'da jandarma, 615 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdi - Son Dakika
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