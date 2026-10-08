Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

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Afyonkarahisar\'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı silahla vurulmuş halde bulundu Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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