Afyonkarahisar\'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar'da vali yardımcısı silahla vurulmuş halde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı silahla vurulmuş halde bulundu Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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