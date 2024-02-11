Ağaca çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Ağaca çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 yaralı

Ağaca çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 yaralı

Samsun'da Tofaş marka aracın yoldan çıkıp ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Tofaş marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 19:55
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Ağaca çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da Tofaş marka aracın yoldan çıkıp ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysun Gürel idaresindeki 55 LY 609 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü Aysun Gürel ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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