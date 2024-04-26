Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla tur sezonunu açtı - Son Dakika
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Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla tur sezonunu açtı

Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla tur sezonunu açtı

Aydın'da faaliyet gösteren Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, tur sezonunu açarak organ bağışına dikkat çekmek amacıyla ilk turunu gerçekleştirdi. Atça MYO öğrencileri de grupla birlikte bisikletlere bilgilendirme broşürleri bağlayarak projeye destek verdi. Grup yöneticileri, vatandaşları organ bağışına teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya davet etmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

26.04.2024 09:16
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Aydın'da faaliyet gösteren Ağır Pedallar Bisiklet Grubu tur sezonunu açtı. Sezonun ilk turunda "Parla Center" isminde gruplarıyla Ağır Pedallar'a eşlik eden Atça MYO öğrencileri, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bisikletlere bilgilendirme broşürleri bağladı.

Grup adına açıklamada bulunan Özge Sultan Ağca, "Vatandaşları organ bağışına teşvik etmek amacıyla elimizden geldiğince dikkat çekici projeler üretmeye çalışıyoruz. Hastanelerde organ bekleyen binlerce hastanın olduğu gerçeğinin geri plana atıldığını düşündük ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Ağır Pedallar Bisiklet Grubu'na bu sezonun ilk bahar turunda eşlik etmek istedik. Bizler herkesi organ bağışı yapmaya ve hayat olmaya davet ediyoruz. Projemize dikkat çekme konusunda destek olan Ağır Pedallar ailesine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ağır Pedallar Grubu Yöneticilerinden Ferda Ok, "Genç kardeşlerimizi duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz. Biz Ağır Pedallar olarak tüm sosyal sorumluluk projelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya davet ediyor, imkanı olan herkesi birkaç dakikalarını ayırarak organ bağışı yapmaya davet ediyoruz. Yeni sezonumuzda hem turlarımıza hem de sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Bizi destekleyen ve eşlik eden tüm Aydınlı bisiklet severlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz." - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Atça, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla tur sezonunu açtı - Son Dakika

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