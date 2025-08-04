Ağlasun'da İnşaat Kazası: 51 Yaşındaki Usta Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Ağlasun'da İnşaat Kazası: 51 Yaşındaki Usta Ağır Yaralandı

04.08.2025 14:53
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde 51 yaşındaki kalıp ustası, inşaattan düşerek ağır yaralandı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından asansör boşluğundan zemin kata düşen 51 yaşındaki kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay, saat 10.16 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Çınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 51 yaşındaki İsmail Ç. dördüncü katta kalıp söktüğü esnada dengesini kaybederek asansör boşluğundan zemin kata düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Ç. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken İsmail Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağlasun'da İnşaat Kazası: 51 Yaşındaki Usta Ağır Yaralandı - Son Dakika

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