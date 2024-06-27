Ağrı'da 14 Milyon TL Değerinde Kaçak Botoks ve Vücut Geliştirme İlacı Ele Geçirildi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 14 milyon 750 bin TL olan gümrük kaçağı 2 bin 500 adet botoks ve 2 bin 250 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Doğubayazıt ilçesinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında piyasa değeri 14 milyon 750 bin TL olan gümrük kaçağı 2.500 adet botoks ve 2 bin 250 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. - AĞRI