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Ağrı'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.Z isimli firari şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı\'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
30.01.2024 - 16:21,
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Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kamu malına zarar verme suçlarından 21 yıl 10 ay 2 gün hapis cezası bulunan A.Z isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen şahsın yakalanması için yapılan operasyon sonucunda yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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