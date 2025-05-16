Ağrı\'da 770 İşletmeye Denetim Yapıldı

Ağrı Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen denetimlerde, 770 işletmede toplam 163 bin 661 ürün kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 121 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, denetim faaliyetlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, 2025 yılı ilk 4 ayında ilimiz genelinde yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında; 770 işletmede, 163 bin 661 ürün denetimi gerçekleştirilmiş olup, 121 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi. - AĞRI