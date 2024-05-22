Ağrı'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ağrı'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı\'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon sonucunda 15 kişi gözaltına alındı.

22.05.2024 16:08
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Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon doğrultusunda adreslere giden ekipler burada yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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