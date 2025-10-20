Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

20.10.2025 12:05
Ağrı'da yapılan denetimlerde düzensiz göçmen taşıyan tır durduruldu, 16 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttükleri denetim ve takip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir tır, il merkezinde durduruldu.

Yapılan aramalarda, tırda 16 düzensiz göçmen ile 1 göçmen organizatörü yakalandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

09:28
İzmir Foça’daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.
09:22
Arda Güler’in İspanyol polisine hareketi olay oldu
09:04
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
08:24
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
08:16
İstanbul’da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
07:52
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti
