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Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak görevden el çektirildi.

Ağrı\'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı
24.12.2023 - 20:11,
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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla görevden el çektirilmesinin ardından tutuklandı.

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜR VEKİLİNE TACİZ SUÇLAMASI

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K.'nın şehirdeki sporcu çocukları taciz ettiği öne sürüldü. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan E.K., polis merkezine giderek teslim oldu.

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Ağrı Valiliği, yaptığı açıklamada E.K. hakkında ivedi şekilde soruşturma işlemlerine başlandığı ve gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 20.12.2023'te 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan derhal soruşturmaya başlanmıştır. Ele geçirilen CD'de yer alan mesaj ve kayıtlarda mağdur olduğu değerlendirilen çocukların ifadeleri uzman pedagog eşliğinde alınmıştır. Olayda adı geçen şüpheli E.K'nin yakalanarak gözaltına alınması talimatı üzerine şüpheli, bugün kolluk görevlilerince gözaltına alınmıştır. İdari makamlarca başlatılan soruşturma kapsamında E.K. açığa alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir."

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

SEGBİS üzerinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren E.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika


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