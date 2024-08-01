Ağrı'da kaçakçılığa geçit yok
AĞRI - Ağrı'da, Temmuz ayı içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 44 kişiye işlem yapıldı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il genelinde
1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri gümrük kaçağı, 7.166 paket Sigara, 8.520 adet Makaron, 4.190 litre Akaryakıt, 56 adet Cep Telefonu, 1.440 adet Gözlük, 300 adet Kol Saati ve 900 adet Çanta ele geçirildi. 44 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını öğrenildi.
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