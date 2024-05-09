Ağrı\'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı

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Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla atarak karşı şeride geçti, kazada 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan 65 ABK 797 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybedince araç takla atarak karşı şeride geçti. Yan yatar vaziyette olan araçtaki 4 kişi çevredeki vatandaşlar yardımıyla dışarıyla çıkarıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - AĞRI