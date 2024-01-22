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Ağrı'da Uyuşturucu, Silah ve Gümrük Kaçağı Operasyonları: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Ağrı'da Uyuşturucu, Silah ve Gümrük Kaçağı Operasyonları: 7 Gözaltı

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Patnos ilçesinde yapılan yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında bir araçta metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve kurusıkı tabanca bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı. Doğubayazıt ilçesinde ise gümrük sahasında yapılan kontrollerde 2 araçta tabanca, mermi ve gümrük kaçağı çocuk kol saati ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı\'da Uyuşturucu, Silah ve Gümrük Kaçağı Operasyonları: 7 Gözaltı
22.01.2024 - 19:19,
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Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Patnos ilçesinde yol kontrolü ve emniyeti uygulaması sırasında bir araçta yaptıkları aramada 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca buldu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte yaptıkları kontrollerde ise iki ayrı araçta 1 adet tabanca, 15 adet mermi, bin 160 adet gümrük kaçağı çocuk kol saati ele geçirdi. Bu operasyonlarda da 5 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Uyuşturucu, Silah ve Gümrük Kaçağı Operasyonları: 7 Gözaltı - Son Dakika


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