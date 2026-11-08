Ağrı Doğubayazıt'ta 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu - Son Dakika
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Ağrı Doğubayazıt'ta 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu

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Ağrı Doğubayazıt\'ta 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu
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Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'nda 8 Kasım'da İran'dan gelen 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 981 bin 250 lira; Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 kişinin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda 8 Kasım'da gerçekleştirilen kontrollerde İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, şüphelilerin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 981 bin 250 lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA
Doğubeyazıt3. SayfaGüncelİranAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Doğubayazıt'ta 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram metamfetamin bulundu - Son Dakika
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