Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü\'nden öğrencilere güvenlik eğitimi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.

26 öğrenci Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde yapılan gezide, polislik mesleği ve toplum güvenliği hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere, polislerin görevleri ve toplum içindeki rolleri örneklerle anlatılarak, güvenlik farkındalıkları artırılmaya çalışıldı.

Program sonunda öğrencilere hediye takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi. Bu etkinlik ile öğrencilerin polislik mesleğine olan ilgilerini artırmak ve güvenlik bilincini geliştirmek hedefleniyor. - AĞRI