Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Özel Eğitim Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Özel Eğitim Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Etkinliği Düzenledi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Özel Eğitim Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Etkinliği Düzenledi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Diyadin ilçesindeki özel eğitim öğrencilerine moral ve motivasyon aşılamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı, ağaç dikme etkinliği düzenlendi ve hediyeler verildi.

14.08.2024 14:20
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Diyadin ilçesindeki özel eğitim öğrencilerine moral ve motivasyon aşılamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, özel eğitim merkezini ziyaret etti. Burada öğrencilere hem meslek tanıtımı yapıldı hem de sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek için ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, fidan dikme etkinliğinin ardından 20 öğrenciye boyama kitabı hediye edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırdığına ve topluma kazandırılmalarına önemli katkılar sağladığına dikkat çekildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Özel Eğitim Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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