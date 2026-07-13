Ahbap Derneği'ne Soruşturma: 22 Gözaltı - Son Dakika
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Ahbap Derneği'ne Soruşturma: 22 Gözaltı

13.07.2026 19:28
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı, 4 firari şüphelinin aranması sürüyor.

Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. Firari 4 kişinin yakalanması için ise operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent de dahil 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden Haluk Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce dün Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap Derneği'nin İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli, dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Magazin, Gözaltı, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği'ne Soruşturma: 22 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap Derneği'ne Soruşturma: 22 Gözaltı - Son Dakika
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